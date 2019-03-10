В Мексике расстреляли посетителей ночного клуба

Нападавшие успели выбежать из клуба и скрыться на автомобиле

Фото: AFP

В Мексике расстреляли посетителей ночного клуба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/440/32d/5c844032d945f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/440/32d/5c844032d945f.jpg 2019-03-10T00:22:00+02:00 Другие страны Нападавшие успели выбежать из клуба и скрыться на автомобиле

В мексиканском городе Саламанка группа неизвестных расстреляла посетителей ночного клуба La Playa Men’s Club. Погибли 15 человек и еще трое получили ранения. Об этом сообщает Milenio в субботу, 9 марта.

Отмечается, что атака произошла на рассвете. Группа людей в капюшонах ворвалась в клуб, где находилось около 20 человек, и открыли по ним огонь.

На место происшествия быстро прибыли правоохранители, однако нападавшие успели выбежать из клуба и скрыться на автомобиле. Полиция производит расследования происшествия.

Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в отделении банка Suntrust ("Сантраст") в американском городе Себринг (штат Флорида).

Напомним, недавно правоохранительные органы штата Калифорния сообщили о стрельбе с многочисленными жертвами в клубе для боулинга в городе Торранс.

А в ноябре прошлого года инцидент со стрельбой произошелв городе Тайзенд-Оукс, пригороде Лос-Анджелеса. Вооруженный мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся.

Также в ночь на 23 ноября произошла перестрелка в торговом центре американского города Гувер, штат Алабама, в результате чего один несовершеннолетний был убит и еще двое ранены. Известно, что конфликт случился на фоне "Черной пятницы".

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