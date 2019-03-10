В Мексике расстреляли посетителей ночного клуба
Нападавшие успели выбежать из клуба и скрыться на автомобиле
В мексиканском городе Саламанка группа неизвестных расстреляла посетителей ночного клуба La Playa Men’s Club. Погибли 15 человек и еще трое получили ранения. Об этом сообщает Milenio в субботу, 9 марта.
Отмечается, что атака произошла на рассвете. Группа людей в капюшонах ворвалась в клуб, где находилось около 20 человек, и открыли по ним огонь.
На место происшествия быстро прибыли правоохранители, однако нападавшие успели выбежать из клуба и скрыться на автомобиле. Полиция производит расследования происшествия.
Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в отделении банка Suntrust ("Сантраст") в американском городе Себринг (штат Флорида).
Напомним, недавно правоохранительные органы штата Калифорния сообщили о стрельбе с многочисленными жертвами в клубе для боулинга в городе Торранс.
А в ноябре прошлого года инцидент со стрельбой произошелв городе Тайзенд-Оукс, пригороде Лос-Анджелеса. Вооруженный мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся.
Также в ночь на 23 ноября произошла перестрелка в торговом центре американского города Гувер, штат Алабама, в результате чего один несовершеннолетний был убит и еще двое ранены. Известно, что конфликт случился на фоне "Черной пятницы".
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