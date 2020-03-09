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В Мексике разбился автобус с детской командой боксеров

9 марта, 05:13

Руслан Ровик

В результате аварии погибли как минимум шесть человек

В Мексике произошло страшное дорожно-транспортное происшествие – разбился автобус, в котором ехали подростки-спортсмены.

Как сообщает издание El Sol de Hermosillo, по неофициальной информации, погибли семь человек, включая водителя.

Инцидент произошел 8 марта, около 2:20 часов ночи по местному времени, на шоссе в штате Сонора. В автобусе находились юные боксеры в возрасте от 13 до 17 лет, которые ехали с соревнований.

Сообщается, что погибли пятеро боксеров и тренер Джонатан Орос. Еще 25 человек получили травмы разной степени тяжести.

Полиция начала расследование трагедии. По предварительной версии, водитель автобуса потерял управление, съехал с дороги, и машина перевернулась.

Напомним, ранее на юго-западе Мексики,произошло массовое убийство – обгоревшие тела как минимум 10 человек были обнаружены в штате Герреро. Жертвами преступления стали участники музыкальной группы, состоявшей из местных индейцев.

Также мы сообщали о том, что в Мексике на рождественской вечеринке застрелили мэра города.

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автобус ДТП Мексика

Источник: Сегодня

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