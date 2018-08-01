В Мексике разбился пассажирский самолет: десятки раненых

Сегодня, 02:23

ЧП произошло фактически сразу после взлета самолета из города Дуранго

фото Infotraffic/Twitter
фото Infotraffic/Twitter

В мексиканском штате Дуранго разбился самолет авиакомпании Aeromexico, на боту которого находился 101 человек. Об этом сообщается в Twitter компании.

Потерпел крушение самолет Embraer-190. Он упал после взлета из аэропорта Дуранго в Мехико. Самолет перевозил на борту 97 пассажиров и четырех членов экипажа.

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Губернатор штата сообщил в Twitter, что в результате крушения самолета никто не погиб, пострадали 80 человек.

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Причины авиакатастрофы в данный момент неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщалось, недалеко от аэропорта Вондербум в Претории 10 июня произошла авиакатастрофа. Один из пассажиров записал видео крушения. Ему удалось снять загоревшийся двигатель самолета

Напомним, ранее в Сирии разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Также мы сообщали, что на с экранов радаров исчез пассажирский самолет Ан-26,выполнявший рейс в Гавану из аэропорта Баракоа на востоке страны. На борту самолета могли находиться до 39 человек.
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Источник:

"Сегодня"

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