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В Мексике разбился самолет с болельщиками

6 мая, 22:24

Во время посадки самолет ударился о землю и выкатился в реку в США

Фото: Pixabay

В Мексике в горной местности разбился пассажирский самолет.

Об этом сообщает Info7.

Во время посадки самолет ударился о землю и выкатился в реку в США.

Самолет исчез с радаров, когда летел над территорией муниципалитета Монклова мексиканского штата Коауила в воскресенье, 5 мая. 

По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Судно направлялось из Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей. Пассажиры возвращались после просмотра бокса.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.


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Тег Мексика, крушение, самолет, пассажиры

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