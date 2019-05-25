В Мексике разбился вертолет, есть погибшие
Официальных данных о причинах случившегося, погибших или пострадавших обнародовано не было
Вертолет Ми-17, принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики, разбился в пятницу в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны. Об этом военное ведомство сообщило в своем twitter.
"Информируем, что при трагических обстоятельствах в районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолет Ми-17 нашего ведомства", — говорится в записи. Официальных данных о причинах случившегося, погибших или пострадавших обнародовано не было. По информации СМИ, на борту воздушного судна, участвовавшего в тушении лесных пожаров, находились семь человек, все они погибли.
Парк винтокрылых машин российского производства в латиноамериканской стране включает несколько десятков Ми-8/17, а также два вертолета Ми-26.
Напомним, не так давно в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики разбился легкий самолет марки Cessna. На борту воздушного судна находились два человека, они оба погибли.
Кроме того, ранее в Мексике разбился еще один самолет. Bombardier Challenger 601, упавший в штате Коауила на севере Мексики, предположительно, потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. Такое мнение экспертов обнародовала газета Milenio. Жертвами трагедии стали трое членов экипажа и 10 пассажиров.
Ранее в России у вертолета при посадке отломился хвост. Авария с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори едва не стоила жизни 22 пассажирам и трем членам экипажа.
Кроме того, в результате крушения транспортного вертолета российского производства Ми-17 на севере Индии погибли два человека.
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