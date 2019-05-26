В Мексике разбился вертолет Ми-17: пятеро погибших
Разбившийся вертолет был задействован в тушении лесных пожаров
Власти Мексики подтвердили гибель пяти человек в результате крушения военного вертолета Ми-17.
Об этом сообщает El Heraldo.
"Секретариат Военно-морского флота Мексики подтвердил гибель пяти моряков, находившихся на борту вертолета Ми-17, который разбился в пятницу днем в Халпан-де-Серра, Керетаро (штат в центральной Мексике – ред.)", – говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что на месте крушения работает группа в составе офицера ВМС и 20 военнослужащих.
В связи с катастрофой президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам и сослуживцам погибших.
В конце апреля в венесуэльском штате Сулия упал вертолет Национальной гвардии. Погибли два человека, еще двое получили травмы.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 Минобороны Казахстана потерпел крушение 27 марта в Жалагашском районе 27 марта. Машина упала и полностью сгорела.
Как сообщили в министерстве обороны республики, погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.
А в России у вертолета при посадке отломился хвост. Авария с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори едва не стоила жизни 22 пассажирам и трем членам экипажа.
Кроме того, в результате крушения транспортного вертолета российского производства Ми-17 на севере Индии погибли два человека.
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