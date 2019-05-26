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В Мексике разбился вертолет Ми-17: пятеро погибших

26 мая, 01:48

Разбившийся вертолет был задействован в тушении лесных пожаров

Фото: Pixabay

Власти Мексики подтвердили гибель пяти человек в результате крушения военного вертолета Ми-17.

Об этом сообщает El Heraldo.

"Секретариат Военно-морского флота Мексики подтвердил гибель пяти моряков, находившихся на борту вертолета Ми-17, который разбился в пятницу днем в Халпан-де-Серра, Керетаро (штат в центральной Мексике – ред.)", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что на месте крушения работает группа в составе офицера ВМС и 20 военнослужащих.

Уточняется, что разбившийся вертолет был задействован в тушении лесных пожаров.

В связи с катастрофой президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам и сослуживцам погибших.

В конце апреля в венесуэльском штате Сулия упал вертолет Национальной гвардии. Погибли два человека, еще двое получили травмы.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 Минобороны Казахстана потерпел крушение 27 марта в Жалагашском районе 27 марта. Машина упала и полностью сгорела.

Как сообщили в министерстве обороны республики, погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.

А в России у вертолета при посадке отломился хвост. Авария с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори едва не стоила жизни 22 пассажирам и трем членам экипажа.

Кроме того, в результате крушения транспортного вертолета российского производства Ми-17 на севере Индии погибли два человека.


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Тег Мексика, крушение, вертолет, погибшие

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