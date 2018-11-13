В Мексике самолет упал на дорогу: погибли два человека

Водитель и пассажир мотоцикла, на который обрушился самолет, погибли на месте

В мексиканском штате Тамаулипас на северо-востоке страны легкий самолет Cessna 206 рухнул на дорогу и при падении сбил мотоцикл. Водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, сообщают местные СМИ.

Примечательно, что после инцидента находившиеся на борту самолета люди скрылись с места происшествия. По предварительным данным, воздушное судно совершало полет по региону. Самолет вылетел из города Тампико и направлялся в город Рейноса на границе с США.

Напомним, не так давно американском округе Форт-Бенд, штат Техас, самолет наркоконтроля рухнул прямо на головы местных жителей.

Также напомним об авиакатастрофе легкомоторного самолета в США, который потерпел крушение у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк. Двое человек погибли, еще двое – пропали без вести.

Кроме того, ранее,18 октября, на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг приземлившийся легкомоторный самолет Cessna столкнулся с двумя автомобилями. По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолета, потребовалась госпитализация.



