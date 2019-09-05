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В Мексике шторм вылил полугодовую норму осадков за пару часов

5 сентября, 21:01

В штате Нуэво-Леон выпало 600 литров воды на квадратный метр, а в некоторых районах — 370 литров

/ Фото: NOAA/GOES-East

Тропический шторм "Фернанд" атаковал Мексику и принес в регион сильные дожди. Об этом сообщил координатор сил гражданской обороны страны Давид Леон, – информирует местный телеканал Televisa.

"В штате Нуэво-Леон выпало 600 литров воды на квадратный метр, а в некоторых районах — 370 литров, — сказал чиновник. — Другими словами, за несколько часов объем осадков оказался выше, чем за полгода". По предварительным данным, в Нуэво-Леоне один человек пропал без вести, в граничащем с ним штате Тамаулипас никто не пострадал. Власти продолжают следить за ситуацией в регионах и готовы оказать населению помощь, если будет необходимо.

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Сейчас шторм "Фернанд" потерял силу. Согласно прогнозам метеорологов, в настоящее время на обоих побережьях Мексики нет угрозы новых ударов стихии.

Напомним, что тем временем, ураган "Дориан" уже унес жизни 20 человек на Багамах, около 13 тыс. строений было повреждено или разрушено. По данным агентства Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 тыс. человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.

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Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и со скоростью 2,5 м/с смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 м/с.

Напомним, что ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на его пике мощность "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но накануне он ослаб до четырех баллов.

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Мексика погода шторм атака осадки последствия дожди

Источник: ТАСС

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