В Мексике случился блэкаут из-за пожара на плантации сахарного тростника

К настоящему времени подача энергии в Мексике восстановлена в полном объеме

Фото: Pixabay

В Мексике случился блэкаут из-за пожара на плантации сахарного тростника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg 2019-04-06T06:10:41+03:00 Другие страны К настоящему времени подача энергии в Мексике восстановлена в полном объеме

Отключение электричества на полуострове Юкатан на юге Мексики в пятницу было вызвано пожаром на плантации, расположенной под линиями электропередачи. Об этом сообщила в пятницу вечером Федеральная комиссия по электроснабжению латиноамериканской страны.

"Пожар на плантации сахарного тростника привел к перебоям с электроснабжением в штатах Кинтана-Роо, Кампече и Юкатан, — говорится в записи. — К настоящему времени подача энергии восстановлена в полном объеме".

Отключение электричества затронуло порядка 1,6 млн человек, однако, по имеющейся в настоящее время информации, не привело к каким-либо серьезным последствиям.

Напомним, что за последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на прошлой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После блэкаута Мадуро и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.