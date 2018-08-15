В Мексике со стрельбой похитили депутата федерального собрания

Машину Родригес с ее водителем, получившим огнестрельное ранение, обнаружили на трассе Мехико – Туспан в штате Веракрус

Норма Асусена Родригес, ставшая депутатом федерального парламента от штата Веракрус на июльских выборах, была похищена во вторник неизвестными преступниками. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS.

Машину Родригес с ее водителем, получившим огнестрельное ранение, обнаружили на трассе Мехико – Туспан в штате Веракрус. Мужчина рассказал, что двое вооруженных преступников остановили их автомобиль, после чего увезли политика в неизвестном направлении. Власти приступили к поиску Родригес и ее похитителей.

В 2017 году в Мексике были убиты свыше 31,1 тыс. человек, больше, чем когда бы то ни было за последние годы. Уровень преступлений такого рода достиг 25 случаев на 100 тыс. жителей. Порядка 32% всех убийств были совершены в штатах Мехико, Герреро, Гуанахуато и Чиуауа.

Напомним, в начале июня в мексиканском городе Саламанка, расположенном в центральном штате Гуанахуато, неизвестные расстреляли сотрудников полиции, шестеро из которых погибли.

До этого, в мае, жертвами войны мафиозных кланов Мексики стали девять человек, тела которых были обнаружены в районе Чильпансинго, столицы штата Герреро на юго-западе страны.

А в апреле во время двух перестрелок между бандитами и полицией в штате Герреро погибли 16 человек.