В Мексике увеличилось количество погибших из-за крушения самолета
Речь идет о трех членах экипажа и десяти пассажирах
Все пассажиры и члены экипажа самолета Bombardier Challenger 601, упавшего в штате Коауила на севере Мексики, погибли. Жертвами трагедии стали 13 человек, сообщается в обнародованном заявлении министерства общественной безопасности региона.
Речь идет о трех членах экипажа и десяти пассажирах. Самолет упал "в труднодоступном горном районе в муниципалитете Окампо в штате Коауила", говорится в документе. Власти приступили к расследованию. Согласно предварительным данным, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку.
Пассажиры воздушного судна возвращались в город Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе. Самолет должен был совершить посадку в 18:30 воскресенья.
Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.
Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.
В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.
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