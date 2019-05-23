В Мексике вооруженные банды устроили перестрелку, есть погибшие

Стало известно о девяти погибших и четырех раненых

Фото: Pixabay

На западе Мексике две преступные группировки устроили вооруженное столкновение в муниципалитете Уруапан в штате Мичоакан. Об этом говорится в заявлении местной прокуратуры.

"Известно о девяти погибших и четырех раненых", — сообщили в ведомстве. Перестрелка продлилась около часа. На месте происшествия идет сбор улик. Правоохранительные органы ведут поиск участников столкновения, сведений о задержанных пока не поступало.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.

Так, недавно в Мексике произошло вооруженное столкновение между наркоторговцами. Во время перестрелки был убит один человек, еще трое получили ранения. Властям удалось поймать нескольких преступников, пытавшихся скрыться с места происшествия на угнанном автомобиле.

А тем временем в украинской столице в результате конфликта со стрельбой на улице Круглоуниверситетской, 7, где произошла очередная пьяная массовая стычка, погиб мужчина. По предварительным данным, стрелка задержали, однако официальной информации от правоохранителей пока не поступало. Обстоятельства и детали ЧП выясняются.

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