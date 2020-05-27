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В Мексике за сутки коронавирус унес жизни более полтысячи человек

27 мая, 05:37

Елена Кузьмич

Всего число жертв коронавируса в Мексике достигло 8 тысяч 134 человек

За сутки в Мексике, где на месяц продлили закрытие границ из-за новой пневмонии, зафиксирован 501 случай смерти от связанных с коронавирусом заболеваний, это самый высокий суточный показатель летальных исходов с начала пандемии COVID-19.

Об этом заявили медицинские власти страны.

Всего число жертв коронавируса в Мексике достигло 8 тыс. 134 человек, число инфицированных превысило 74,5 тыс.

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В мире по числу заболевших и скончавшихся с начала распространения инфекции продолжают лидировать Соединенные Штаты. По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по самым важным мировым проблемам, в США зафиксировано 1 млн 724 тыс. 497 случаев заражения и 100 тыс. 509 смертных случаев, излечились более 477 тыс. человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 5 млн 678 тыс. 146 инфицированных, 351 тыс. 667 летальных исходов и более 2,4 млн излечившихся. Уровень смертности составляет 45,1 человека на 1 млн населения планеты.

Напомним, что ранее аргентинские и мексиканские медики, которые задействованы в работе с пациентами, зараженными инфекцией коронавируса,вышли на акции протеста.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Мексика жертвы заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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