В Мексике задержали подозреваемых в убийстве мормонов

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Силовики в Мексике задержали нескольких подозреваемых в убийстве группы мормонов, которое произошло на севере страны 4 ноября. Об этом сообщил Альфонсо Дурасо Монтаньо, министр общественной безопасности и защиты граждан: "Уже есть задержанные, но мы не имеем права распространять соответствующую информацию, потому что расследование уже ведут прокуратура региона и Генеральная прокуратура Мексики".

Он добавил, что в страну прибыли агенты Федерального бюро расследований США, чтобы оказать помощь следствию.

Напомним, что ранее на границе штатов Сонора и Чиуауа были убиты три женщины и шесть детей. Все они имели гражданство США и Мексики. По словам Мендосы, за несколько часов до нападения на членов религиозной общины в этом же районе произошло столкновение между "Линеа" и членами другой группировки, известной под названием "Саласар", она связана с наркокартелем "Синалоа". После перестрелки главари "Линеа" отправили часть своих боевиков в район между населенными пунктами Ханос и Бависпе, чтобы не допустить проникновения конкурентов на свою территорию. "Предполагается, что эта группа и связана с нападением на семью мормонов", — сказал Мендоса. Родственники погибших ставят под сомнение предложенную властями версию событий.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в среду заявил, что его правительство не намерено отказываться от выбранной стратегии в борьбе с криминалом и не станет "объявлять войну" орудующим в стране организованным преступным группировкам. "В случае с нашей страной такой подход оказался провальным", — отметил глава государства.

С января по сентябрь текущего года жертвами насилия в Мексике стали почти 26 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. В начале сентября Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности в стране своей главной задачей.

Напомним, не так давно четырнадцать полицейских погибли, трое ранены в перестрелке в штате Мичоакан на юго-западе Мексики. В нападении на правоохранителей подозревают мощный наркокартель "Халиско".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Мексике жители Лас-Маргаритас привязали своего мэра к внедорожнику и проволокли по улицам. Так жители городка наказали за невыполненные обещания – мэр не отремонтировал дорогу. Полицейским удалось отбить чиновника у толпы.

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