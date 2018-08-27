В Мексике зверски убили украинку

Сегодня, 17:02

Женщина пропала еще 10 августа, подозреваемый – гражданин Мексики

Фото: www.facebook.com/olga.delavalle.7
Фото: www.facebook.com/olga.delavalle.7

На этой неделе украинка Ярослава Ненастина, пропавшая без вести 10 августа в мексиканском городе Сан-Педро-Чолуле, была найдена мертвой на сельскохозяйственных угодьях в муниципалитете Хуэхотцинго. Об этом пишет elsoldepuebla.com.mx.

После расследования полиции удалось задержать вероятного убийцу, который вскоре должен будет предстать перед судом. Подозреваемый является гражданином Мексики. 

Мужчина познакомился со своей жертвой в местной сети магазинов Окссо, оттуда они отправились в его квартиру, где он убил и расчленил тело. Полиция смогла идентифицировать тело и предполагаемого убийцу, так как у жертвы были татуировки, по которым ее смогли распознать. 

Напомним, это не первый подобный случай. В столице Мексики Мехико во время уличной перестрелки погибла американка украинского происхождения Татьяна Мирутенко.

Также в мае, жертвами войны мафиозных кланов Мексики стали девять человек, тела которых были обнаружены в районе Чильпансинго, столицы штата Герреро на юго-западе страны.

А в апреле во время двух перестрелок между бандитами и полицией в штате Герреро погибли 16 человек.
Мексика, убийство, арест, украинка

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