В Мексике зверски убили украинку

На этой неделе украинка Ярослава Ненастина, пропавшая без вести 10 августа в мексиканском городе Сан-Педро-Чолуле, была найдена мертвой на сельскохозяйственных угодьях в муниципалитете Хуэхотцинго. Об этом пишет elsoldepuebla.com.mx.

После расследования полиции удалось задержать вероятного убийцу, который вскоре должен будет предстать перед судом. Подозреваемый является гражданином Мексики.

Мужчина познакомился со своей жертвой в местной сети магазинов Окссо, оттуда они отправились в его квартиру, где он убил и расчленил тело. Полиция смогла идентифицировать тело и предполагаемого убийцу, так как у жертвы были татуировки, по которым ее смогли распознать.

Напомним, это не первый подобный случай. В столице Мексики Мехико во время уличной перестрелки погибла американка украинского происхождения Татьяна Мирутенко.

Также в мае, жертвами войны мафиозных кланов Мексики стали девять человек, тела которых были обнаружены в районе Чильпансинго, столицы штата Герреро на юго-западе страны.

А в апреле во время двух перестрелок между бандитами и полицией в штате Герреро погибли 16 человек.