В Мельбурне щенок сжег хозяйский дом: видео

В австралийском Мельбурне десятимесячный щенок устроил пожар в доме своей хозяйки, пока женщина отлучилась по делам. Арчи нашел зажигалку для барбекю, затянул ее на диван и начал играться. В порыве страсти прикусил так, что оттуда вырвалось пламя. Диван вспыхнул мгновенно, а уже через несколько минут горело все вокруг. Пожарные потушили огонь, но дом сильно выгорел. Убытков насчитали на 40 тысяч австралийских долларов. Озорник поджигатель Арчи к счастью хозяйки не пострадал.

Напомним, не только оставленные без присмотра псы устраивают пожары. Ранее новости "Сегодня" писали о том, как масштабный пожар в Техасе устроили брошенные без присмотра дети. Братика и сестричку няня оставила одних, малыши начали играть с зажигалкой и случайно подожгли комнату. Когда прибыли пожарные – огонь уже бушевал на крыше, а людей приходилось спасать через окна.

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Также мы писали о том, что пятилетний мальчик погиб при пожаре в Ровенской области. Ребенок играл со спичками на чердаке своего дома. В какой-то момент вспыхнул огонь. Вероятно, малыш испугался пламени и вместо того, чтобы убежать, забился в угол.

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