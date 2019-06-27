В Мертвом море произошло землетрясение

Сообщений о пострадавших и причиненном ущербе не поступало

Фото: Маргарита Кравец.

В среду, 26 июня, в Иудейской пустыне, в районе Мертвого моря, произошло землетрясение магнитудой 3,8 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 11 км к юго-востоку от Эйн-Бокек и залегал на глубине 1 км. Сообщений о пострадавших и причиненном ущербе не поступало.

Отметим, что наиболее разрушительное в современной истории землетрясение произошло на территории нынешнего Израиля 11 июля 1927 года, в районе Иерусалима. Тогда стихийное бедствие унесло жизни около 300 человек.

Напомним, в понедельник, 24 июня, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения.

Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 250 километрах к западу от города Джаяпура, в котором проживают 155 тысяч жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километров.

Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. Эпицентр подземных толчков находился в 288 километрах к северо-западу от города Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 208 километров.

В обоих случаях угроза цунами не объявлялась. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Землетрясение также ощущалось на индонезийском курортном острове Бали и в столице Восточного Тимора Дили.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

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