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Иран грозит Британии "ответными мерами" за задержание танкера

9 июля, 09:58

В иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране

Фото ТАСС
Фото ТАСС.

Тегеран не оставит без ответа инцидент с задержанием властями Гибралтара танкера Grace 1. Об этом во вторник , 9 июля, заявил начальник Генштаба ВС Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Багери.

"Задержание иранского танкера не останется без ответа, который мы дадим в нужном месте и нужное время", - цитирует агентство Тасним Багери. По его словам, "сегодня враги стремятся запугать Иран при помощи психологического давления, и в этих условиях вооруженные силы страны несут ответственность за сохранение безопасности и поддержание мощи государства".

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал задержание властями Гибралтара (заморской территории Великобритании на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 "актом пиратства".

Власти Гибралтара задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. По словам представителя Гибралтара, на борту находились 28 членов экипажа судна - граждане Индии, Пакистана и Украины. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США.

Ранее королевская морская пехота военно-морского флота Вооруженных сил Великобритании задержала у берегов Гибралтара иранский нефтяной танкер Grace 1, который пытался доставить нефть в Сирию в обход санкций Европейского Союза. 

Напомним, этой весной президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Сирии.

Кроме того, в январе этого года Европейский Союз ввел санкции против 11 бизнесменов и пяти компаний за поддержку режима президента Сирии Башара аль-Асада. Таким образом, санкционный список состоит из 270 физических и 72 юридических лиц, на которых распространяются запрет на въезд в Евросоюз и замораживание активов.

Также в этом году в районе Керченского пролива произошел пожар на танкерах Maestro и Venice, которые тоже поставляли газ в Сирию в нарушение санкций. Подробнее об этом вы можете узнать в видеосюжете:

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Тег Великобритания, Иран, танкер, задержание, судно, Гибралтар

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