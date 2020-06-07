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В МИД Ирана заявили, что расследование крушения самолета МАУ в Тегеране почти завершено

7 июня, 00:11

Елена Вус Елена Вус

По словам чиновника,  анализ самописцев самолета МАУ является единственным оставшимся этапом расследования

Заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что расследование иранской стороной по факту крушения самолета "Международных авиалиний Украины" почти завершено, а бортовые самописцы самолета не содержат какой-либо "важной" информации.

Об этом сообщает Alarabiya.

"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - заявил он.

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По словам чиновника, анализ самописцев самолета МАУ является единственным оставшимся этапом расследования.

"Мы не считаем, что "черные ящики" содержат какую-либо важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - отметил он.

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Как известно, за почти 5 месяцев от аварии подробная расшифровка записей бортовых самописцев до сих пор не проведена.

Напомним, самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, – ответственность за их гибель взяли на себя военные Корпуса стражей Исламской революции.

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А виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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