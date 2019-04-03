В МИД Турции ответили на угрозы США приостановить поставки F-35 из-за С-400

Турция надеется договорится с США о получении американских истребителей-бомбардировщиков F-35

Фото: AFP

В МИД Турции ответили на угрозы США приостановить поставки F-35 из-за С-400 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/481/b24/5c5481b24c673.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/481/b24/5c5481b24c673.jpg 2019-04-03T18:07:00+03:00 Другие страны Турция надеется договорится с США о получении американских истребителей-бомбардировщиков F-35

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка Анкары с Москвой по поставкам зенитно-ракетных систем С-400 – это решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

"Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения", - заявил министр на Атлантическом совете.

Он отметил, что Турция десять лет пыталась добиться сделки с США по поставкам аналогичных систем ПРО Patriot, и не рассматривает возможности отказа от заключенного соглашения с Россией по C-400.

"И даже президент США Дональд Трамп отмечал, что это ошибка предыдущей администрации США, которая не заключила сделку о поставках систем Patriot", - отметил Чавушоглу.

На вопрос о несовместимости российских C-400 с натовскими оборонными системами Чавушоглу ответил, что Турция заказывает эти системы не для интеграции в оборонную структуру НАТО, а для собственных оборонительных целей, и это, по его мнению, не должно помешать сотрудничеству с Североатлантическим альянсом.

"Генсек НАТО (Йенс Столтенберг – Ред.) однозначно дал понять, что любой член НАТО может покупать любую военную технику у любой страны", - заявил он.

Чавушоглу отметил, что Турция продолжает надеяться на возможность достижения договоренности с США о получении американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

"Пока ничего неясно, из различных американских ведомств поступают различные и противоречивые заявления, но мы согласны продолжать работать над этим вопросом", – сказал он, комментируя звучащие заявления из США о приостановке поставок в Турцию оборудования для эксплуатации F-35.

Чавушоглу также выразил надежду, что покупка С-400 не повлечет санкций со стороны США.

1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. "В ожидании однозначного решения Турции отказаться от получения С-400, поставки и любая деятельность, связанная с наращиванием оперативного потенциала Турции, связанного с F-35, приостановлены.

В Пентагоне считают, что США убедят Турцию отказаться от российских С-400.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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