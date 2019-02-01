В МИД Турции сделали заявление по освобождению украинских моряков и заложников из РФ
Конфликт в Керченском проливе необходимо урегулировать мирными методами, заявил Чавушоглу
Турция продолжит прилагать усилия для освобождения украинских заложников и военнопленных моряков из России. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Наш президент приложил много усилий для возвращения домой заложников – членов Меджлиса. Мы будем продолжать эту нашу деятельность, особенно, что касается раненных. После конфликта в Керченском проливе наш президент неоднократно высказывал свою точку зрения, направлял прошения господину Путину. На нашем уровне также будут продолжаться усилия по освобождению как моряков, так и судов", – сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Одессе.
Говоря о разрешении ситуации в Керченском проливе, дипломат отметил: "Этот кризис должен решаться исключительно мирными методами в рамках международного права... мы не хотим видеть Черное море морем напряженности, наоборот – мы хотим, чтобы это было море мира и спокойствия".
Чавушоглу подчеркнул, что Турция желает мирного урегулирования ситуации на Донбассе в рамках территориальной целостности Украины и будет продолжать поддержку в деятельности СММ ОБСЕ.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Запад рассматривает возможность введения новых санкций против России за агрессию в Керченском проливе, если Москва не освободит захваченных украинских моряков.
Как известно, 25 ноября россияне атаковали украинские военные корабли: суда ФСБ вначале протаранили украинский буксир, а после этого открыли огонь и ранили шестерых украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.
Позже так называемые "суды" в Симферополе и Керчи арестовали всех захваченных моряков – им назначили арест сроком в два месяца, а позже их перевезли в Москву, где содержат в СИЗО "Лефортово" и "Матросской тишине".
В Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам. В итоге защита украинцев пообещала подать апелляцию на решение российского суда.
Как известно, все украинские моряки признали себя военнопленными. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.
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