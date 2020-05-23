В Минобороны Ирана назвали виновного в катастрофе украинского самолета в Тегеране

Самолет авиакомпании МАУ был сбит 8 января вскоре после вылета из иранской столицы

Ответственным за сбитый в январе нынешнего года самолет МАУ под Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Об этом заявил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что Садеки подал запрос министру обороны Ирана, бригадному генералу Амиру Хатами еще 23 апреля о причинах катастрофы украинского самолета и получил ответ от него лишь накануне.

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Садеки объяснил, что, направляя запрос, хотел получить от министра обороны Ирана объяснения причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе у Тегерана.

В свою очередь, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принял решение о запуске ракеты.

Напомним, 8 января самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы. На борту находились 176 человек – все они погибли. Через несколько дней после трагедии иранские военные признали, что сбили самолет по ошибке.

Напомним, недавно в Иране сделали заявление о наказании виновных за крушение самолета МАУ.

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В свою очередь, Украина готова обратиться в Международный суд ООН, если Иран откажется проводить расследование катастрофы авиалайнера "Международных линий Украины" под Тегераном.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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