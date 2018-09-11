Минобороны России заявило, что в Идлибе готовят постановочные съемки химатаки

Сегодня, 15:24

Международная коалиция предостерегла Асада от применения химического оружия против повстанцев в Идлибе

Асад готовит наступление на Идлиб. Фото: AFP
Асад готовит наступление на Идлиб. Фото: AFP

В Министерстве обороны России заявили, что в сирийской провинции Идлиб некие террористы якобы готовят постановочную съемку химической атаки армии Башара Асада против повстанцев. 

"По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в н п. Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия" против мирного населения. Для проведения съемок в Джиср-эш-Шугуре с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала", - сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ).

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская администрация, а также британское и французское правительства готовы ответить на возможный новый случай применения химического оружия в Сирии намного решительнее, чем прежде. 

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Напомним, американская разведка сообщает, что Асад одобрил применение своими войсками хлора во время боев с повстанцами в Идлибе.

Также мы ранее сообщали о готовности Франции нанести ракетные удары по позициям Асада.

Стоит отметить, что российская сторона называет заявления о применении химического оружия войсками Асада провокацией
Сирия, химическая атака, Идлиб
Источник:

ТАСС

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