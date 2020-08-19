В Минск прилетел спецборт директора ФСБ России – СМИ

По данным СМИ, Бортников использует самолет Ту-214ВПУ для зарубежных поездок

В Минске, где продолжаются антиправительственные протесты, вечером 18 августа приземлился самолет Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), который принадлежит ФСБ России. Об этом сообщает Telagram-канал Nexta Life со ссылкой на данные Radarbox и Flightradar.

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"Предположительно, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ", – говорится в сообщении.

Как пишет издание "Новая газета", на самолете Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия" в Беларусь мог прилететь директор ФСБ Александр Бортников. По данным российских СМИ, на этом самолете Бортников в феврале 2015 года осуществил визит в Вашингтон.

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Напомним, за последние дни президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз общался с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону. По итогам переговоров он заявил, что Россия при первом же запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

Как известно, в Беларуси продолжаются протесты против нечестного определения итогов президентских выборов.

Главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Видео: Страна для жизни/Youtube

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