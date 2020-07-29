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В Минск стягивают войска после задержания бойцов ЧВК "Вагнер" – соцсети

29 июля, 23:31

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Беларуси на трассе М1 войска устанавливают палатки

После задержания бойцов ЧВК "Вагнер" к Минску начала двигаться внушительная колонна техники с солдатами.

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Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live. Мол, получили несколько десятков сообщений о том, что в Минск и, соответственно, по Минску двигалась внушительная колонна техники с солдатами.

"На сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом колонны оказалась в/ч 5448 внутренних войск на столичной улице Маяковского", – говорится в сообщении.

По всей Беларуси сейчас перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников.

Также на трассе М1 войска устанавливают палатки. Зачем и на какой срок — пока неизвестно.

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Но по предварительной информации, на этом участке трассы будут проходить ежегодные учения по взлёту/посадке военной авиации на трассу.

Видео: t.me/nexta_live

Ранее сайт "Сегодня" сообщал: у Лукашенко заявили, что не знали о переброске наемников Вагнера .

Напомним, что ранее белорусы поставили на место "вагнеровцев", заявивших, что их нельзя привлечь к ответственности.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Беларусь задержание войска ЧВК Вагнера ЧВК

Источник: Сегодня

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