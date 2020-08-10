В Минске автозак задавил человека: появилась реакция МВД Беларуси

Министерство внутренних дел Беларуси опровергло информацию о том, что во время протестов в Минске погиб человек. По их словам, никаких жертв не было.

"Погибших нет", – заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Напомним, о смерти одного из участников акции в столице Беларуси сообщили представители правозащитного центра "Весна". По их данным, мужчина погиб после наезда на него автозака.

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Видео: TUT.by

"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали", – рассказал представитель правозащитного центра Валентин Стефанович.

Правозащитники отметили, что молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Медики, которые приехали на место происшествия, не смогли его спасти.

А тем временем, число задержанных во время протестов в Белоруссии уже превысило 200 человек. В частности, в столице были задержаны 110 человек, в том числе более 15 были наблюдателями на избирательных участках. Еще десятки человек "скрутили" в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве и других городах. Среди задержанных также были и журналисты.

Как сообщали новости "Сегодня", по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. У оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской насчитали 9,9% голосов. И окончательные результаты, говорят в комиссии, вряд ли сильно будут отличаться.

После окончания голосования в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты. Смотрите фото и видео, как в Минске милиция жестко разгоняет протестующих.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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