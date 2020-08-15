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В Минске директор завода публично признал проигрыш Лукашенко (видео)

15 августа, 19:48

Руслан Ровик Руслан Ровик

Глава предприятия признал, что у людей есть право на альтернативное мнение

Генеральный директор крупного предприятия в Минске признал поражение Александра Лукашенко. Такое заявление он сделал на митинге сотрудников завода, многие из которых подключились к акциям протестов в Беларуси.

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Как сказал руководитель Минского завода колесных тягачей Алексей Римашевский, сам он голосовал за действующего президента, сообщает TUT.BY.

"Люди имеют право на альтернативную точку зрения. Я говорю о том, что я в эту избирательную кампанию абсолютно осознанно проголосовал за главу государства действующего Александра Григорьевича Лукашенко", — сказал он.

Также он объяснил, что голосовал осознанно, "потому что я оцениваю действия человека".

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"Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он (Лукашенко — Ред.) их не выиграл, понимаете. Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство. … Нельзя все приуменьшать и смотреть через бинокль на все хорошее, что было сделано, и все плохое. Были и недостатки, они есть у каждого, и у меня, и у вас", – заявил Римашевский.

Видео: tut.by
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В какой-то момент один из участников митинга спросил, кто голосовал за Тихановскую и в ответ многие из сотрудников подняли руки.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал им "не высовываться" на улицы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Минск президентские выборы Александр Лукашенко
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