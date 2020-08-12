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В Минске гаишник хотел пистолетом разбить окно машины, но попал под колеса (видео)

12 августа, 23:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Белорусские силовики избивают сигналящих им водителей авто

Пострадавший возле гостиницы "Юбилейная" в центре Минска сотрудник ГАИ пытался пистолетом разбить стекло остановленного им автомобиля, однако попал под колеса машины, когда водитель авто нажал педаль газа, сообщает Telegram-канал NEXTA_Live, который опубликовал полное видео инцидента.

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Как следует из ролика, несколько силовиков избивали ногами водителя внедорожника, в то время как пострадавший гаишник остановил белую "Шкоду" и попытался табельным оружием разбить боковое стекло. Все это сопровождалось звуковыми сигналами из других автомобилей, владельцы которых были возмущены подобным беспределом милиционеров.

Внимание, видео содержит сцены насилия и нецензурные выражения (18+):

Видео: t.me/nexta_live

Однако в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси была изложена другая версия происшествия.

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"Сегодня, 12 августа, около 20:00 на пересечении ул. Мельникайте и пр-та Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие. Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение", – говорится в сообщении.

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Напомним, это уже не первый силовик, сбитый авто протестующих белорусов. Так, в Минске машины протаранили строй ОМОНа.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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гаи Беларусь Минск гаишник протестующие

Источник: Сегодня

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