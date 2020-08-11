Українська
$ 27,6
32,47
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Минске машиной сбили сотрудника ОМОНа (видео)

11 августа, 02:03

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Белорусы начинают давать отпор

В Минске машиной сбили сотрудника ОМОНа, который блокировал движение.

Видео: Mash
Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пока протестующие в Минске остаются в своих районах, они выставляют баррикады и перекрывают движение.

На дорогах столицы силовиков поджидают сюрпризы в виде "ежей".

В тренде
Противницу Лукашенко хотели сделать сакральной жертвой: КГБ "предотвратил покушение" на Тихановскую
Реклама

В регионах демонстранты выходят к райисполкомам и требуют начать переговоры с людьми.

"Баррикады, каска, противогаз – белорусы готовы давать отпор силовикам", – сообщают в соцсетях.

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. Также сообщалось о погибшем противнике режима. Силовики утверждают, что в руках у погибшего демонстранта взорвалось взрывное устройство.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал протесты в стране.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь омон силовики баррикады

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять