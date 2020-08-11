В Минске машиной сбили сотрудника ОМОНа (видео)

В Минске машиной сбили сотрудника ОМОНа, который блокировал движение.

Видео: Mash

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пока протестующие в Минске остаются в своих районах, они выставляют баррикады и перекрывают движение.

На дорогах столицы силовиков поджидают сюрпризы в виде "ежей".

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В регионах демонстранты выходят к райисполкомам и требуют начать переговоры с людьми.

"Баррикады, каска, противогаз – белорусы готовы давать отпор силовикам", – сообщают в соцсетях.

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. Также сообщалось о погибшем противнике режима. Силовики утверждают, что в руках у погибшего демонстранта взорвалось взрывное устройство.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал протесты в стране.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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