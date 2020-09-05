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В Минске на акции протеста выходят студенты и преподаватели: начались задержания (видео)

5 сентября, 15:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На улице активисты провели мотопробег

В столице Беларуси продолжаются акции протеста граждан. Сегодня, 5 сентября, в Минске на улицы вышли студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

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Так, на видео показали, как колонна студентов идет в сторону Комаровского рынка. Люди скандируют "Уходи!", поют песни и хлопают. Две студентки МГЛУ устроили акцию с прочтением статей Конституции Республики Беларусь.

Также поддержать молодежь вышли и преподаватели. Работник МГЛУ сказал, что это не последняя акция университета и преподаватели больше не допустят насилия над своими студентами.

К акции присоединились и мотоциклисты: они устроили "мотопробег Солидарности".

Тем временем работники ОМОНа уже начали задерживать людей. В соцсетях утверждают, что силовики пытаются выдергивать студентов по одиночке и задерживать. Однако те становятся в "сцепку" и кричат "Уходи!".

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Кроме того, в сети опубликовали видео задержания студентов на улице Карла Маркса. На записи видно, как мужчины в масках пытаются вытянуть из толпы ребят и затянуть в автомобиль силовиков.

Напомним, мы рассказывали, как белорусские студенты присоединились к самым массовым антиправительственным протестам в истории своей страны и отметили День знаний демонстрациями.

Также ранее "Сегодня" писали о "Плане победы" белорусских студентов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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