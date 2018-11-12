В Минске на посетителей торгового центра рухнул потолок

Сегодня, 15:48

На головы посетителей "Арена-Сити" начали падать гипсокартоновые участки потолка, крепившиеся на алюминиевых конструкциях

Фото: nn.by
Фото: nn.by

В результате обрушения потолка в одном из торговых центров Минска пострадали несколько человек.

Инцидент произошел 12 ноября в "Арене-Сити", на головы посетителям которого начали падать гипсокартоновые участки потолка, крепившиеся на алюминиевых конструкциях, сообщает NN.by

"Первые куски упали на девушку в цветочном магазине. Ее привалило, но когда стало ясно, что обрушилось уже все, что могло, посетители достали девушку из-под завалов. Она была в шоке, говорила, болит нога и ребра", – пишет издание.

Вторая потерпевшая успела забраться под лавку, откуда ее благополучно достали. В результате она смогла передвигаться собственными силами.

По данным МЧС Беларуси, в целом обрушилось около 150 кв.м перекрытия. Точная информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают спасатели, врачи и сотрудники милиции.

Напомним, что в этом году похожая ситуация произошла в одном из торгово-развлекательных центров Луцка, где упало несколько конструкций декоративной панели звукоизоляции.

Также мы писали об обрушении потолка в ТЦ польского города Жешув, в результате чего пострадали семеро человек.
Архитектура, Беларусь, торговый центр, Минск
Источник:

"Сегодня"

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