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В Минске на протест вышли около 200 тысяч человек: фото и видео с высоты

23 августа, 17:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Чтобы помешать участникам акции, власти громко включили советские песни

В Минске продолжается масштабная акция протеста, по разным оценкам на площади Независимости собрались от 100 до 200 тысяч человек. Об этом сообщает KYKY.

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Участники акции скандируют "Жыве Беларусь", "Не забудем! Не простим!". Городские власти в свою очередь на всю громкость включили песню "Первым делом самолеты".

В город уже стянули военные грузовики, автозаки и другую спецтехнику силовиков для подавления протестов.

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Видео: news.tut.by

Также протесты проходят и в других городах Беларуси. Люди массово выходят на улицы в Бресте, Жабинке, Витебске, Жлобине, Солигорске, Барановичах, Могилеве, Гомеле и Гродно.

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Отметим, что 21 августа в Минске протестующие выстроились живой цепью от урочища Куропаты, где в 30-х годах прошлого столетия был расстрелян цвет белорусской интеллигенции, до изолятора на Окрестина, куда свозили тысячи задержанных, протестовавших против махинаций на выборах. Длина этой цепи составила 13 километров.

Напомним, ранее белорусская оппозиция призвала честных госслужащих не бояться травли .

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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