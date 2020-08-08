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В Минске начали задерживать участников акции оппозиции

8 августа, 21:01

Елена Вус Елена Вус

Акция тем временем продолжается

В канун выборов президента страныучастников акции оппозиции начали задерживать на проспекте Независимости в центре Минска.

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Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что омоновцы посадили в автозак одного из активистов и увезли.

Акция тем временем продолжается – на проспекте автомобилисты подают звуковые сигналы, выставляют из окон флаги и руки со сжатыми кулаками. Их приветствуют пешеходы.

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Ранее в столице Беларусизадержали Марию Мороз, главу предвыборного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Как рассказала приближенная Тихановской Ольга Ковалькова, Марию Мороз задержали возле офиса избирательного штаба. По словам Ковальковой, Мороз была задержана, когда она была вместе с Тихановской. По предварительным данным, на нее составили административный протокол, но пока неизвестно, за что.

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А тем временем, в Беларуси на избирательном участке №48 (в гимназии №39 Минска) провели репетицию итогового подсчета голосов на выборах президента страны. В Сети опубликовали аудиозапись всего процесса.

Как известно, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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