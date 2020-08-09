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В Минске начались первые столкновения с ОМОНом (видео)

9 августа, 22:24

Алексей Гиндич Алексей Гиндич

Силовики применили светошумовые гранаты, а среди протестующих есть раненые

В Минске, где действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов, начались первые столкновения с силовиками протестующих, которые оспаривают результаты выборов.

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На ролике, размещенном в Telegram-канале "Беларусь головного мозга", видно, как в районе стелы Минск — город-герой ОМОНовцы избивают дубинками митингующих. В свою очередь, демонстранты под аплодисменты собравшихся минчан атакуют силовиков.

Первые столкновения с ОМОНом в Минске

По сообщениям СМИ, милиция применила светошумовые гранаты, а среди протестующих есть раненые.

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