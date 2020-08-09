В Минске начались первые столкновения с ОМОНом (видео)

Силовики применили светошумовые гранаты, а среди протестующих есть раненые

В Минске, где действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов, начались первые столкновения с силовиками протестующих, которые оспаривают результаты выборов.

Реклама

На ролике, размещенном в Telegram-канале "Беларусь головного мозга", видно, как в районе стелы Минск — город-герой ОМОНовцы избивают дубинками митингующих. В свою очередь, демонстранты под аплодисменты собравшихся минчан атакуют силовиков.

Первые столкновения с ОМОНом в Минске

По сообщениям СМИ, милиция применила светошумовые гранаты, а среди протестующих есть раненые.

В тренде Выборы в Беларуси: все подробности исторического голосования

Новость обновляется...

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама