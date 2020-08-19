В Минске ОМОН разогнал бастующих рабочих МТЗ, есть задержанные: фото

В Беларуси власти продолжают попытки подавить протесты и забастовки. Так, в среду, 19 августа, утром у проходной Минского тракторного завода ОМОН разгонял собравшихся людей TUT.BY.

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Сегодня работники МТЗ, которые вчера по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. Это несколько сотен человек. У них заблокированы пропуска. При этом других их коллег, которые не писали заявления на отпуска, без проблем пропускали на завод.

Сообщается, что заявления за свой счет во вторник написали около 500 работников. Они намерены рассказывать другим работникам про акции солидарности и забастовки.

К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода. Однако собравшихся оттеснил ближе к выходу к метро приехавший ОМОН. Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым к этому моменту прибыло подкрепление – еще один автозак, снова не позволили им здесь находиться. Они обступили людей и оттеснили их ближе к Дворцу культуры тракторного завода, а потом – на противоположную сторону улицы Долгобродской.

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Как сообщает ТАСС, власти Белоруссии позже подтвердили информацию о задержаниях у Минского тракторного завода.

""Сегодня утром, 19 августа, у проходной столичного завода МТЗ состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Его участники мешали заводчанам пройти на работу. Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия", – сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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Как известно, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым победу с большим перевесом одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Многие участники протестов в Беларуси были задержаны силовиками, после освобождения они рассказывали о жестоком обращении и пытках.

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По данным правозащитников, во время массовых антиправительственных демонстраций в Беларуси погибли не менее пяти человек.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, в котором призвала власти Европейского Союза не признавать прошедшие в республике выборы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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