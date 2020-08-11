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В Минске ОМОН угрожал подростку гранатой при задержании

11 августа, 22:39

Елена Вус Елена Вус

В Беларуси третьи сутки проходят акции протеста

В Минске, где не утихают протесты, в районе метро Пушкинская силовики задержали 15-летнего парня. На видео, опубликованном на Telegram-канале NEXTA Live, можно увидеть, что подростка повалили на землю, а ОМОНовец держит пальцами чеку от гранаты, показывая, что готов метнуть ее, если кто-нибудь придет на помощь парню.

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Между тем, женщина, которая находится рядом, говорит: "Послушайте свою совесть хоть раз".

Видео: tut.by

Напомним, что во вторник вечером, 11 августа, тысячи несогласных с результатами выборов президента белорусов снова вышли на акции протеста. По всей стране наблюдаются перебои с Интернетом, а на улицах задерживают "одиночных" граждан. По словам очевидцев, силовики досматривают всех прохожих, прочесывают все дворы и задерживают протестующих. Между тем, проезжающие авто сигналят, а сами граждане аплодируют, скандируют "Уходи" и взрывают фейерверки.

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Напомним, что в Беларуси третьи сутки проходят мирные акции протеста противников Александра Лукашенко, выступающих против 26-летнего правления президента республики. Координаторы протестов опубликовали в сети инструкцию по поведению протестующих.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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