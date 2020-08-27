В Минске ОМОН снова задержал десятки протестующих, опубликованы фото

Силовики не стали применять силу к противникам Лукашенко, однако автозаки были заполнены

После того как новый глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин обратился с призывом к пастве добром победить зло, противники президента Александра Лукашенко снова вышли с мирным протестом на улицы Минска, обыгрывая тему насилия и веры.

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В четверг, 27 августа, на площади Независимости собрались тысячи белорусов, которых окружили бойцы ОМОНа и военный спецназ и попытались вытеснить с площади, после чего начались задержания.

Были задержаны десятки мужчин и молодых парней, которых партиями заводили в автозаки.

На одном из немногих видео, которые сняты на площади Независимости видно, что ОМОН дает выйти за оцепление девушкам, но не мужчинам:

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Когда автозаки начали отъезжать, протестующие начали петь "Тры чарапахi" и "Купалiнку", ставшие песнями белорусской оппозиции.

С площади Независимости от крыльца Красного костела практически ушел ОМОН. Люди кричали "Позор!" и "Каждый день!", а потом тоже начали расходиться. Сейчас на площади остается буквально пара десятков человек. Также на площади была замечена группа волонтеров Красного Креста, сообщает TUT.by.

Напомним, перед начало акции оппозиции ОМОН в прямом эфире задержал десятки журналистов, которых отправили в Октябрьское РОВД для проверки аккредитации.

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