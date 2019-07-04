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В Минске погибла женщина во время праздничного салюта

4 июля, 04:58

Точное количество людей, обратившихся в медицинские учреждения, устанавливается

Фото: pexels.com

Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью женщины во время праздничного салюта в Минске.

"Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину, 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена", – отметили в СК.

В настоящее время следователями проводится проверка по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Точное количество людей, обратившихся в медицинские учреждения, устанавливается", – заявили в СК.

В свою очередь в министерстве обороны проинформировали, что комиссия Минобороны совместно с СК "устанавливают причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске".

"В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы несовместимые с жизнью. Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким погибшей и окажет им необходимую помощь", – сообщили в министерстве.

Напомним, что ранее в Запорожье во время празднования Нового года неизвестный бросил петарду на балкон второго этажа и в результате в помещении вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших, хотя личные вещи хозяйки сгорели.

Также мы писали о том, как в Мелитополе пострадал подросток – в руках у парня взорвалась бутылка из-под шампанского. Инцидент произошел в городском парке, где подростки развлекались, бросая петарды. Один из парней бросил петарду в стеклянную бутылку из-под шампанского, а выбросить ее не успел. С ранениями рук и лица парня госпитализировали.

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Тег салют

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Интерфакс

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