Українська
$ 27,41
32,42
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Минске проходят митинги за и против Лукашенко: фото для сравнения

16 августа, 16:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

МВД насчитало на провластной демонстрации 65 тысяч человек - это вызывает большие сомнения

В столице Беларуси, где ранее в этот день прошел митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, собираются участники оппозиционной акции – "Марша свободы".

Реклама

Участники новой демонстрации собираются у стелы "Минск – город-герой" и распределяются на четыре части перекрестка. В руках люди держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары.

По данным TUT.by, на данный момент на акцию собрались уже не менее 200 тысяч человек, однако к стеле продолжают стекаться люди из разных концов города. Мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует.

Тем временем в Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что на недавно завершившейся провластной акции собирались 65 тысяч человек. Пользователи посчитали такую цифру значительно завышенной:

В тренде
Брат Дональда Трампа умер в больнице
Реклама

Напомним, что в Беларуси уже восьмой день продолжаются протесты против нечестного определения итогов президентских выборов – ЦИК после первого же раунда объявила победителем Лукашенко, заявив, что за него проголосовали больше 80% избирателей. Все остальные кандидаты оспорили эти результаты, а жители страны вышли на многочисленные митинги.

Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Множество демонстрантов были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь протест митинг Минск Александр Лукашенко Выборы в Беларуси
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
"Братства спецназа больше нет": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники (видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять