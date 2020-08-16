В Минске проходят митинги за и против Лукашенко: фото для сравнения

МВД насчитало на провластной демонстрации 65 тысяч человек - это вызывает большие сомнения

В столице Беларуси, где ранее в этот день прошел митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, собираются участники оппозиционной акции – "Марша свободы".

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Участники новой демонстрации собираются у стелы "Минск – город-герой" и распределяются на четыре части перекрестка. В руках люди держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары.

По данным TUT.by, на данный момент на акцию собрались уже не менее 200 тысяч человек, однако к стеле продолжают стекаться люди из разных концов города. Мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует.

Тем временем в Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что на недавно завершившейся провластной акции собирались 65 тысяч человек. Пользователи посчитали такую цифру значительно завышенной:

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Напомним, что в Беларуси уже восьмой день продолжаются протесты против нечестного определения итогов президентских выборов – ЦИК после первого же раунда объявила победителем Лукашенко, заявив, что за него проголосовали больше 80% избирателей. Все остальные кандидаты оспорили эти результаты, а жители страны вышли на многочисленные митинги.

Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Множество демонстрантов были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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