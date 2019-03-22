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В Минске прокомментировали слухи о слиянии Беларуси и РФ ради нового срока Путина

Сегодня, 15:46

В Минске заявили, что ни о каком объединении Беларуси и России пока не может идти речи

Владимир Макей. Фото: mfa.gov.by
Владимир Макей. Фото: mfa.gov.by.
В Минске прокомментировали слухи о слиянии Беларуси и РФ ради нового срока Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4e6/e47/5c94e6e47970c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4e6/e47/5c94e6e47970c.jpg Другие страны В Минске заявили, что ни о каком объединении Беларуси и России пока не может идти речи

Тема того, что президент России Владимир Путин после 2024 года может возглавить объединенное государство Беларуси и РФ, затрагивалась на двусторонних встречах рабочей группы по Договору о Союзном государстве, но лишь вскользь. Так глава МИД Беларуси Владимир Макей прокомментировал публикации СМИ о возможности продления президентского срока Путина за счет объединения двух стран, передает агентство tut.by.

"На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ. Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас – святое, и в нашем понимании не может идти речь ни о каком объединении, инкорпорации. И я думаю, у наших российских друзей понимание такое же", - заявил Макей.

Ранее в Кремле заявили, что слияние России с Беларусью еще не обсуждалось. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по поводу появившейся в американской прессе соответствующей информации.

"Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", — сказал спикер российской администрации.

Кроме того, в МИД РФ также прокомментировали состояние российско-белорусских отношений, напомнив, что стороны подписали Договор о Союзном государстве и рассматривают создание общих законодательных и исполнительных органов: Высшего Государственного Совета, Совета Министров и Группы высокого уровня.

В дипведомстве отметили, что передали Минску соответствующие "конструктивные" предложения и что ждут ответной реакции.

Напомним, ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин захотел получить от Беларуси отчет о работе, которая была проделана для развития создания Союзного государства.

Мы также писали, что, по словам белорусского президента Александра Лукашенко, на сегодняшний день вопрос о создании единого государства Беларуси и России не стоит, однако он допускает создание общей валюты с РФ.

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Тег Россия, Беларусь, Макей

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