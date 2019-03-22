В Минске прокомментировали слухи о слиянии Беларуси и РФ ради нового срока Путина
В Минске заявили, что ни о каком объединении Беларуси и России пока не может идти речи
Тема того, что президент России Владимир Путин после 2024 года может возглавить объединенное государство Беларуси и РФ, затрагивалась на двусторонних встречах рабочей группы по Договору о Союзном государстве, но лишь вскользь. Так глава МИД Беларуси Владимир Макей прокомментировал публикации СМИ о возможности продления президентского срока Путина за счет объединения двух стран, передает агентство tut.by.
"На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ. Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас – святое, и в нашем понимании не может идти речь ни о каком объединении, инкорпорации. И я думаю, у наших российских друзей понимание такое же", - заявил Макей.
Ранее в Кремле заявили, что слияние России с Беларусью еще не обсуждалось. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по поводу появившейся в американской прессе соответствующей информации.
"Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", — сказал спикер российской администрации.
Кроме того, в МИД РФ также прокомментировали состояние российско-белорусских отношений, напомнив, что стороны подписали Договор о Союзном государстве и рассматривают создание общих законодательных и исполнительных органов: Высшего Государственного Совета, Совета Министров и Группы высокого уровня.
В дипведомстве отметили, что передали Минску соответствующие "конструктивные" предложения и что ждут ответной реакции.
Напомним, ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин захотел получить от Беларуси отчет о работе, которая была проделана для развития создания Союзного государства.
Мы также писали, что, по словам белорусского президента Александра Лукашенко, на сегодняшний день вопрос о создании единого государства Беларуси и России не стоит, однако он допускает создание общей валюты с РФ.
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