В Минске протест в поддержку оппонентов Лукашенко длился несколько часов

Участники акции выстраивались в очередь, чтобы подписаться за претендентов

В Минске в ночь на пятницу завершился пикет в поддержку альтернативных претендентов на пост президента Белоруссии.

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Сначала претенденты выставили пикеты по сбору подписей в свою поддержку. Участники акции выстраивались в очередь, чтобы подписаться за претендентов. За несколько часов очередь растянулась по главному проспекту Минска почти на пять километров мимо здания КГБ к Дому правительства и ЦИКа. Проезжающие по проспекту машины поддерживали участников пикета сигналами.

Сигналят даже водители автобусов! Весь Минск солидарен в протесте против Лукашенко! Такого не было уже 10 лет! pic.twitter.com/mmIfFksL2s — Артем (@A_Yuzhakov) June 18, 2020

ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта Независимости, чтобы автомобилисты не поддерживали участников пикета, однако на тех участках, где движение было разрешено, водители продолжали сигналить.

На часах уже 00:30, а Минск скандирует "Выпускай!" pic.twitter.com/RDYJhJkbTG — charter97.org (@charter_97) June 18, 2020

Ближе к полуночи участники мероприятия разбились на несколько отдельных участков протеста. Они периодически скандировали "Отпускай" с требованием отпустить задержанного в конце мая блогера Сергея Тихановского и задержанного накануне экс-банкира Виктора Бабарико и других активистов.

Милиция в целом не препятствовала проведению пикета. На некоторые участки пикета вывели автозаки. Но массовых задержаний не проводилось, хотя участники пикета сообщали о нескольких задержаниях.

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Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

Тем временем, что Лукашенко думает о союзном государстве Беларуси и России, смотрите в сюжете:

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