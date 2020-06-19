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В Минске протест в поддержку оппонентов Лукашенко длился несколько часов

19 июня, 03:50

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Участники акции выстраивались в очередь, чтобы подписаться за претендентов

В Минске в ночь на пятницу завершился пикет в поддержку альтернативных претендентов на пост президента Белоруссии.

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Сначала претенденты выставили пикеты по сбору подписей в свою поддержку. Участники акции выстраивались в очередь, чтобы подписаться за претендентов. За несколько часов очередь растянулась по главному проспекту Минска почти на пять километров мимо здания КГБ к Дому правительства и ЦИКа. Проезжающие по проспекту машины поддерживали участников пикета сигналами.

ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта Независимости, чтобы автомобилисты не поддерживали участников пикета, однако на тех участках, где движение было разрешено, водители продолжали сигналить.

Ближе к полуночи участники мероприятия разбились на несколько отдельных участков протеста. Они периодически скандировали "Отпускай" с требованием отпустить задержанного в конце мая блогера Сергея Тихановского и задержанного накануне экс-банкира Виктора Бабарико и других активистов.

Милиция в целом не препятствовала проведению пикета. На некоторые участки пикета вывели автозаки. Но массовых задержаний не проводилось, хотя участники пикета сообщали о нескольких задержаниях.

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Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

Тем временем, что Лукашенко думает о союзном государстве Беларуси и России, смотрите в сюжете:

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президент Беларусь протест кандидаты Минск Александр Лукашенко

Источник: Интерфакс

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