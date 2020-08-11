В Минске протестующие начали строить баррикады на улицах (видео)

В Минске во время протестов демонстранты начали строить баррикады – возле универсама "Рига" и возле метро "Пушкинская".

Видео: Mash

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На баррикадах около универсама "Рига" силовики стреляют в протестующих, те в отказ стреляют по ОМОНу салютами. По предварительной информации, на улице Пушкинской ОМОН начал зачистку демонстрантов, но в ответ силовикам под ноги полетели 4 "коктейля Молотова".

Сообщается, что из-за перекрытых протестующими улиц в Минске ОМОН передвигается на машинах "скорой помощи".

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Видео: svaboda.org

В сеть даже попало строительство баррикад на "Риге". Основной ресурс для баррикад — мусорные баки. Около метро "Пушкинская" в Минске используют рекламную тумбу. А вот в Бресте люди стали возводить преграды из сломанных лавочек.

Видео: t.me/belamova

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. Также сообщалось о погибшем противнике режима. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.

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