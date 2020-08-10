В Минске протестующие обратили силовиков в бегство (видео)

В столице Беларуси Минске, где снова начались массовые акции протеста противников действующего главы республики Александра Лукашенко, в очередной раз победившего на президентских выборах, продолжаются жестокие стычки митингующих с силовиками. Причем не обязательно силовики одерживают верх. Так, на видео, размещенном в Telegram-канале Mash, можно увидеть, как толпа протестующих преследует группу разрозненных ОМОНовцев, которые бросились врассыпную.

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Осторожно! На записи присутствует ненормативная лексика!

Видео: Telegram-канал Mash

"Беги! Беги!", – кричит на видео человек, очень агрессивно преследующий силовика в балаклаве, который по просту спасается бегством.

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. Также сообщалось о погибшем противнике режима.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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