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В Минске силовики оттесняют демонстрантов к окраинам города

11 августа, 23:49

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Силовики ищут людей по дворам

В Беларуси во время протестов силовики постепенно пытаются вытеснить протестующих подальше от центра Минска. Сейчас взрывы светошумовых гранат и стрельба слышны в районе Каменной Горки в Минске. Это окраина города — сегодня главные события переместились из центра именно в такие локации.

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В Минске не только разгоняют людей с площадей, но и ходят по жилым дворам. Представители ОМОНа таранят двери, пытаются найти спрятавшихся протестующих.

Видео: Mash

"В Минске походу намечается грандиозное сражение на Каменной Горке", – поговаривают в соцсетях.

Видео: Mash

Ранее в Минске на окраине города силовики расправились с байкерами.

В тренде
Избиение под дулом пистолета: в Минске силовики расправились с байкерами (видео)

Напомним, что с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с оглашенными результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Были арестованы пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Минск

Источник: Сегодня

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