В Минске снова задерживают протестующих

Люди просто хотели установить "открытый микрофон"

В столице Беларуси Минске 24 августа, где вчера прошла одна из самых массовых акций протеста после президентских выборов, силовики снова начали задерживать протестующих, которые пытались собраться вечером на главной площади города. Об этом сообщают белорусские телеграм-каналы.

Реклама

Несколько участников протестов только начали устанавливать на площади Независимости оборудование для так называемого свободного микрофона, как к ним подошли омоновцы, которые начали задерживать людей.

"В 19:00 на площади Независимости стали собираться люди. Но ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате "свободного микрофона", – появилась запись на канале Tut.by.

Там также выложили видео, на котором видно, как несколько силовиков за руки и ноги несут человека, не оказывающего им сопротивления.

В Минске задерживают протестующих

Также несколько моментов задержаний зафиксированы на сегодняшних фото с площади Независимости в Минске.

Реклама

Ранее сегодня в Минске доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и еще одного члена Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского задержал ОМОН – их обвиняют в незаконной организации забастовок.

В субботу, 23 августа, в Минске прошел очередной многотысячный протест. Чтобы помешать собравшимся скандировать лозунги, на площади по системе громкого оповещения включили музыку советских лет.

Видео: news.tut.by

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама