Українська
$ 27,48
32,55
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Минске снова задерживают протестующих

24 августа, 20:30

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Люди просто хотели установить "открытый микрофон"

В столице Беларуси Минске 24 августа, где вчера прошла одна из самых массовых акций протеста после президентских выборов, силовики снова начали задерживать протестующих, которые пытались собраться вечером на главной площади города. Об этом сообщают белорусские телеграм-каналы.

Реклама

Несколько участников протестов только начали устанавливать на площади Независимости оборудование для так называемого свободного микрофона, как к ним подошли омоновцы, которые начали задерживать людей.

"В 19:00 на площади Независимости стали собираться люди. Но ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате "свободного микрофона",появилась запись на канале Tut.by.

Там также выложили видео, на котором видно, как несколько силовиков за руки и ноги несут человека, не оказывающего им сопротивления.

В Минске задерживают протестующих

Также несколько моментов задержаний зафиксированы на сегодняшних фото с площади Независимости в Минске.

В тренде
Срочные суды, увольнения и допросы: в Беларуси расправляются с участниками протестов
Реклама

Ранее сегодня в Минске доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и еще одного члена Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского задержал ОМОН – их обвиняют в незаконной организации забастовок.

В субботу, 23 августа, в Минске прошел очередной многотысячный протест. Чтобы помешать собравшимся скандировать лозунги, на площади по системе громкого оповещения включили музыку советских лет.

Видео: news.tut.by

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНом
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНомДругие страны
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
"Лукашембо" и боевой Коля: в соцсетях высмеивают прилет Лукашенко в резиденциюДругие страны
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусов
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусовЭкономика
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять