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В Минске задержаны журналисты – граждане Украины: что известно

7 августа, 18:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Причина задержания Ромалийской, Гребенюка и Баранюка пока неясна

В Минске, где продолжаются массовые протесты против президента Беларуси Александра Лукашенко, были задержаны журналисты телеканала "Настоящее время" – граждане Украины Ирина Ромалийская и Ивана Гребенюка, а также россиянин Юрий Баранюк.

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По данным телеканала, они были задержаны в отеле "Минск", после чего их везли в Московский РУВД Минска. Причина задержания на этот момент неизвестна, сообщает "Настоящее время".

Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента "Настоящего времени" в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы.

Напомним, в Беларуси двое мужчин получили по 10 суток ареста за песню Виктора Цоя , которую они включили на концерте, организованном властями незадолго до президентских выборов, которые пройдут 9 августа.

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Смотрите, как проходят акции протеста в Минске:

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журналисты Беларусь задержание арест Минск
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