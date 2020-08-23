В Минске снова проходит многотысячный протест: фото и видео

В столице Беларуси Минске десятки тысяч людей снова начали собираться на масштабный протест, хотя армия и угрожает протестующим разгоном. Люди подходят к площади Независимости многочисленными колоннами и постепенно заполняют территорию.

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Судя по опубликованным фото и видео, возле места проведения акции стоят несколько автозаков, в переулках видны внутренние войска, но патрули пока не многочисленны.

Митингующие скандируют "Уходи", "Не забудем, не простим!". Также звучат призывы освободить из СИЗО мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея.

Чтобы помешать собравшимся скандировать лозунги, по системе громкого оповещения на площади включили музыку советских лет.

Видео: news.tut.by

Видео: t.me/nexta_live

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Большая колонна протестующих от площади Якуба Колоса выдвинулась по проспекту Независимости к стеле "Минск — город-герой". В основном это молодежь, у них на плечах накинуты флаги.

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Также люди попытались устроить минуту молчания на площади Независимости. Однако в мегафон стали говорить о нарушении законодательства и люди начали хором кричать "Уходи".

Отметим, что 21 августа в Минске протестующие выстроились живой цепью от урочища Куропаты, где в 30-х годах прошлого столетия был расстрелян цвет белорусской интеллигенции, до изолятора на Окрестина, куда свозили тысячи задержанных, протестовавших против махинаций на выборах. Длина этой цепи составила 13 километров.

Напомним, ранее белорусская оппозиция призвала честных госслужащих не бояться травли.

Больше о том, что происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

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