В мире может появиться еще одна ядерная держава

Саудовская Аравия задумалась о разработке ядерного оружия, если свою ядерную программу восстановит Иран

Если Иран восстановит свою ядерную программу, Саудовская Аравия готова начать разработку собственного ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель Аль-Джубейр, передает CNN.

"Мы сделаем все, что необходимо, чтобы защитить наш народ. Мы очень явно дали понять, что, если Иран получит ядерное оружие, мы предпримем все, чтобы тоже этого добиться", – рассказал Джубейр, подтвердив затем намерение страны обзавестись ядерным оружием в ответ на иранскую угрозу.

Также глава МИД Саудовской Аравии одобрил решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. По словам Джубейра, в договоре СПВД было много недостатков, и он был ошибочно ограничен лишь ядерным оружием.

"Сделка не касалась ракетной программы Ирана или его поддержки терроризма", – отметил дипломат.

Напомним, 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном. Президент США пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с Исламской Республикой – во время телеобращения к нации он отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.