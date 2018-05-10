В мире может появиться еще одна ядерная держава

Сегодня, 11:22

Саудовская Аравия задумалась о разработке ядерного оружия, если свою ядерную программу восстановит Иран

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Фото: AFP
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Фото: AFP

Если Иран восстановит свою ядерную программу, Саудовская Аравия готова начать разработку собственного ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель Аль-Джубейр, передает CNN.

"Мы сделаем все, что необходимо, чтобы защитить наш народ. Мы очень явно дали понять, что, если Иран получит ядерное оружие, мы предпримем все, чтобы тоже этого добиться", – рассказал Джубейр, подтвердив затем намерение страны обзавестись ядерным оружием в ответ на иранскую угрозу.

Также глава МИД Саудовской Аравии одобрил решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. По словам Джубейра, в договоре СПВД было много недостатков, и он был ошибочно ограничен лишь ядерным оружием.

"Сделка не касалась ракетной программы Ирана или его поддержки терроризма", – отметил дипломат.

Напомним, 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном. Президент США пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с Исламской Республикой – во время телеобращения к нации он отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.
Иран, ядерное оружие, саудовская аравия, ядерная сделка

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