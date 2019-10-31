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В Молдове арестовали активы сбежавшего из страны олигарха

31 октября, 08:01

Влад Плахотнюк сбежал из страны еще в июне

Владимир Плахотнюк. Фото: pdm.md

Владимир Плахотнюк. Фото: pdm.md

Антикоррупционная прокуратура Молдовы арестовала банковские счета и активы сбежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом, со ссылкой на пресс-службу антикоррупционной прокуратуры страны, сообщает "Укринформ".

"Владимир Плахотнюк обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах, а арест его счетов и активов направлен на то, чтобы избежать их отчуждения", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, общая сумма арестованного немного превышает 3 миллиона долларов. Кроме того, несколько дней назад олигарха объявили в межгосударственный и международный розыск. По неподтвержденным данным, Плахотнюк сейчас находится на территории США.

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Напомним, после разрешения политического кризиса в Молдове, в ходе которого премьер-министр от Демократической партии Павел Филип согласился сложить полномочия и уйти в оппозицию, сторонники его политической силы начали в спешке покидать страну.

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Фото: Шеметов Максим

Отметим, что политический кризис в Молдове разгорелся после того, как руководство страны не смогло в срок сформировать правительство, после чего Конституционный суд принял решение отстранить от должности президента страны Игорь Додона. Обязанности главы государства легли на плечи и.о. премьер-министра Павела Филипа, который подписал указ о проведении досрочных выборов.

Также в стране начались массовые протесты, были даже заблокированы ряд министерств, протестующие разбивали палатки перед входами в госучреждения. Людей свозили на автобусах. Читайте подробней о политическом кризисе, кто "на баррикадах" в Молдове, и какова роль России.

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