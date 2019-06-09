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Протесты в Молдове – митингующих привозят автобусами

9 июня, 12:43

Ночью под зданием парламента установили палатки и заблокировали вход в здание

Пассажирские автобусы привозят граждан из разных районов Молдовы в столицу страны для участия в митинге, организованном Демократической партией, сообщает Reporter de GARDA в YouTube.

Для митинга в центре Кишинева ночью построили специальную сцену. Он проводится в связи с тем, что накануне президент Игорь Додон отказался подписать указ о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов.

В ночь на воскресенье митингующие поставили палатки у государственных учреждений и заблокировали туда вход. Участникам протестов раздали одеяла и теплые вещи.

Факт организованного подвоза граждан на митинг подтвердил и лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нестасе.

Напомним, Конституционный суд Молдовы констатировал необходимость роспуска парламента десятого созыва. Инициировал роспуск занимавший должность премьер-министра страны Павел Филип.

Также, президент Молдовы Игорь Додон лишен своих полномочий и временно исполнять его обязанности будет исполняющий обязанности премьер-министра этой страны Павел Филип. Соответствующее решение принял Конституционный суд Молдовы. Также суд постановил, что теперь исполняющий обязанности президент Филип обратится в суд для определения обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента, и издаст указ о его роспуске и назначении даты досрочных выборов.

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Тег Молдова, митинг, автобусы, митингующие

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